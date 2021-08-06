MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden biri Sergen Özen oldu. Sergen, birinci oyunda kıl payı ana kadroya girmeyi kaçırdı. MasterChef Sergen'in ana kadroya girmesine kesin gözüyle bakılıyor. MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında? MasterChef Sergen nereli? İşte detaylar...

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda yarışan Sergen Özen, 25 yaşında. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hayatı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

Demi glace sosu ile mantarlı kuzu yemeği ile şeflerin karşısına çıkan Sergen Özen, bu sefer üç şeften evet oyu alarak sonraki tura geçmeyi başardı.