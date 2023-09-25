Masterchef şampiyonu Serhat katılacak mı, neden yok?
MasterChef All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bugün MasterChef'in şampiyonları konuk olarak yarışacak. Bu noktada gözler geçtiğimiz sezonlarda yarışmaya damgasını vuran isimlerden olan eski MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'ın fragmanda neden yer almadığına çevrildi. İşte "MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtları ile ilgili detaylar...
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MasterChef lahmahun teması ile gündeme geldi. MasterChef'te bugün eski şampiyonlar konuk olarak yarışacak. Fragmanda Serhat Doğramacı'nın yer almaması ise dikkat çekti. Yarışmanın izleyicileri için "Masterchef şampiyonu Serhat katılacak mı, neden yok?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte MasterChef Serhat Doğramacı hayatı ile ilgili bilinmesi gerekenler...
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MASTERCHEF ALL STAR SERHAT DOĞRAMACI NEDEN YOK?
MasterChef Serhat Doğramacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;
"MasterChef All Star'a katılmıyorum. Benim yolum uzun, MasterChef bana çok şey kattı, beni tanımanızı sağladı. Ama benim aynı şeyi tekrarlamak gibi bir niyetim hiçir zaman olmadı. Yarışmanın ikinci haftasında yapımcımıza da söylemiştim. Ben bu yarışmayı kazanırım ama MasterChef All Star'a katılmak istemiyorum demiştim. O da gülerek sen önce bir kazan da sonrasına bakarız demişti. Benim kararım hiçbir zaman değişmedi. MasterChef All Star'a katılmayacağım. Bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar, şeflere de kolaylıklar diliyorum." sözleriyle yarışmaya katılmayacağını üzerine basarak vurguladı.
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SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?
Serhat Doğramacı 25 yaşındadır. Amerika ve Almanya'da çalışan Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünde okudu. Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdüren yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.
Kendisiyle ilgili sorulara sosyal medya hesabından yanıt veren Serhat Doğramacı, "Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı." yanıtını vermişti. Uzun zamandır nişanlı olduğu Burcu Bakır ile geçtiğimiz sene evlenmiştir.