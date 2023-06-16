Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2023 MasterChef Rıfat hayatı

MasterChef Rıfat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanırken, MasterChef yarışmacıları belli oldu. Bu kapsamda yeni sezon yarışmacılarından olan Rıfat Yurttaş hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef All Star yeni sezon yarışmacılarından olan Rıfat Yurttaş hakkında tüm merak edilenler...

Giriş: 16.06.2023 - 00:56 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • MasterChef All Star için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda MasterChef yeni sezonda yarışacak olan MasterChef Rıfat Yurttaş hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Rıfat Yurttaş biyografisi...

  • RIFAT YURTTTAŞ KİMDİR?

    Rıfat Yurttaş, İzmir Çeşmelidir. Yemeğin yapmak kısmından ziyade yeme kısmına ilgi duyan bir ailenin ferdi olarak, küçüklüğünden beri yemek yapma merakı herkesçe garip karşılanmış. Üniversiteye kadarki süreci, amatörce evde yemek yapan bir kişi olarak sürdürmüş olsa da; üniversitede hukuk fakültesini kazandığı halde gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı. İzmir ekonomi üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümüne başlamasıyla amatörlüğünü, akademik eğitimle silip taçlandırdı. Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim aldı ve Türkiye'nin en iyi restoran ve otellerinde staj yapma imkanı buldu. Mezun olduğu gibi ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak yüzlerce aşçı yetiştirdi ve işlere yerleştirdi. Sağlıklı beslenme ve zeytinyağlılara kayan ilgisi neticesinde beslenme koçluğu, glutensiz ve laktozsuz yemekler üretmeye, satmaya ve workshoplar düzenlemeye başladı. Bilirkişi olmanın kattığı sınırlı bilgiler boğduğu için kendisini MasterChef mülakatlarında buldu.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.