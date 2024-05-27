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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef ne zaman başlayacak? 2024 MasterChef yayın tarihi açıklandı mı? MasterChef kadrosunda kimler var?

        MasterChef 2024 ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının yeni sezonu şimdiden merak konusu oldu. Survivor yarışmasının bitmesinin ardından başlayacak olan MasterChef'in yayın tarihi sorgulanıyor. Peki, MasterChef 2024 ne zaman başlayacak? İşte 2024 MasterChef hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 22:38 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:38
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        • 1

          TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yemek yarışma programı olan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu yakından takip ediliyor. Ünlü şeflerin sunumu ve yorumları ile gündeme gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi araştırılıyor. İşte "MasterChef 2024 ne zaman başlıyor, kadro açıklandı mı?" sorularının yanıtları...

        • 2

          MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon Haziran ayında başlamıştı. Öte yandan yayıncı kanaldan da yeni sezona dair bir açıklama gelmedi. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

          Survivor final tarihi henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl 13 Haziran günü Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşti. Yine aynı tarihlerde final gecesinin düzenlenmesi bekleniyor.

        • 4

          MASTERCHEF 2023 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

          Geçtiğimiz sezon güçlü yarışmacılarla bir All Star sezonu gerçekleşmişti. Heyecan dozunun yükseldiği final bölümünün sonunda kazanan isim Esra olmuştu.

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