Metin Yavuz, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında ana kadroya giren ilk yarışmacı oldu. Bolulu olan Yavuz, 2014 yılından bu yana aşçılık mesleği ile ilgileniyor. İşte, 24 yaşındaki yarışmacı Metin Yavuz'un hayatı...

MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolu Mengenli'dir. 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.

MasterChef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turdada başarılı olarak 3. tura yükseldi. Son turda da performans sergileyen isim, ana kadroya giren ilk yarışmacı oldu.