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MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 2 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülünün sahibi belli oldu mu?

MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 2 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülünün sahibi kim oldu?

MasterChef Türkiye'de MasterClass heyecanı yaşanıyor. Danilo Şef pizza yapmanın püf noktalarını ve inceliklerini öğreteceği yarışmada, yarışmacılardan lezzetli ve yaratıcı bir pizza yapmaları istedi. En iyi ve en yaratIcı pizzayı yapan yarışmacı, MasterClass seçilerek ödülün sahibi olacak. Peki MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 2 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülünün sahibi kim oldu? İşte MasterChef MasterClass'ta yaşanan gelişmeler...

02.09.2022 - 22:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Haftanın 7 günü TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden MasterChef Türkiye'de MasterClass oyunu nefesleri kesti. Danilo Zanna pizza konusunda deneyimlerini yarışmacılara aktarırken yarışmacılardan yaratıcı ve güzel bir pizza yapmalarını istedi. Gecenin sonunda ise en güzel pizza yapan yarışmacı MasterClass olarak ödülün sahibi olacak. Peki MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 2 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülünün sahibi kim oldu? İşte detaylar...

  • MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

    MasterChef'te MasterClass oyunu heyecanı yaşanıyor. Danilo Zanna pizza konusunda deneyimlerini yarışmacılara aktarırken yarışmacılardan yaratıcı ve güzel bir pizza yapmalarını istedi. MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı henüz belli olmadı açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz

  • MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

    MasterChef Türkiye’de MasterClass eğitimi kadar verilecek ödül de heyecanla bekleniyor. Ödül açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

     

  • HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Onur

    Burak

    Fatma Nur 

    Ayaz 

    Melih

    Görkem 

     

    Metin 

     

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