Tereyağı ve peynire doyacaksınız! Karadeniz'in vazgeçilmez lezzeti mıhlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Karadeniz mutfağının göz bebeği, peynir ve tereyağının büyüleyici uyumuyla ortaya çıkan mıhlama, hem lezzeti hem de yapımıyla sofraların vazgeçilmezi. İşte evlerinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kuymak (mıhlama) tarifi!
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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, Karadeniz mutfağının en lezzetli temsilcilerinden mıhlama, peynir ve tereyağının eşsiz uyumuyla damakları şenlendiriyor. Şeflere taş çıkartan bu tarifle, evinizde Karadeniz rüzgarları estirmeye hazır olun!
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MALZEMELER
2 su bardağı mısır unu
4 su bardağı su veya tavuk suyu
200 gram taze kaşar peyniri (rendelenmiş)
3 yemek kaşığı tereyağı veya margarin
Tuz (isteğe bağlı)
Pul biber veya isot biberi (isteğe bağlı)
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HAZIRLANIŞI
Bir tencereye su veya tavuk suyunu alın ve kaynatın.
Kaynayan suyun içine mısır ununu yavaşça ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.
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- 4
Mısır unu suya iyice karışana ve kıvam alana kadar yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirin. Ara sıra karıştırmayı unutmayın.
Mısır unu pişince rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
- 5
Başka bir tavada tereyağını eritin ve mıhlamanın üzerine dökün.
Eğer isterseniz pul biber veya isot biberi tereyağında kavurarak ekleyebilirsiniz.
- 6
Tuz eklemek isterseniz bu aşamada tuzu da ekleyebilirsiniz, ancak kaşar peyniri zaten tuzlu olduğu için tuz eklemek zorunlu değildir.
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- 7
Mıhlamayı ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.
Mıhlamayı mısır ekmeği, taze ekmek veya kızarmış ekmekle birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!