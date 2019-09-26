MasterChef kim veda etti? MasterChef dün kim kazandı? soruları MasterChef Türkiye izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Her hafta eleme heyecanı yaşanan MasterChef'te yarışmacılar en iyi tatlıyı çıkarabilmek için kıyasıya mücadele etti ve elenen isim belli oldu. Diğer yandan ise MasterChef'de bu hafta Masterclass eğitim heyecanı yaşandı. En iyi hamburgeri yapan yarışmacıyı jüri belirledi. İşte 26 Eylül MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCLASS EĞİTİMİNİ KİM KAZANDI?

Ceza oyununu kazanan kırmızı takım 3 şeften MasterClass eğitimi aldı. Eğitimin ardından en iyi burgeri yapan kırmızı takımdan Cemre oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in son bölümünde Güzide'nin kaptanlık yaptığı Mavi takım ve Alican'ın kaptanlık yaptığı Kırmızı takım kıyasıya yarıştı. Ampute Milli Takımı oyuncuları ise puanlama yaptı. Dokunulmazlığı kazanan takım ise 17 puanla Kırmızı oldu. Kırmızı takım şuana kadar en büyük farkla kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'de eleme yemeği Danilo Şef'in Ravioli (İtalyan Mantısı) yemeğiydi. Güzide, Faruk Batuhan, Batuhan ve Müge 40 dakika içerisinde Danilo Şef'in tabağına en çok benzeyen tabağı çıkarmaya çalıştı. Elenecek adaylar arasından 2'ye Batuhan ve Müge kaldı. Batuhan'ın tabağı beğenilirken, yarışmaya veda eden isim ise Müge oldu.

MÜGE GÜNEY KİMDİR?

Müge Güney, 32 yaşındadır. İstanbul Bakırkoy doğumlu olan yarışmacı, Uluslararası Lojistik bölümü mezunudur. Kendi mesleğini bırakıp hizmet sektörüne yönelmiştir.

Çeşitli otellerde çalıştıktan sonra THY Doco'da uçan şef olarak uçtu ve Mutfak Sanatları Akademisi'ni bitirdi. Karaköy'de arkadaşlarının açmış olduğu hamburgerciye menü danışmanlığı yaptı ve Galata'da çalıştı. En büyük hobisi seyahat ve dans etmek.

Dünyanın birçok ülkesinde bulundu, değişik tatlara her zaman açık ama Peru mutfağına olan aşkıyla kendini anlatıyor.