MasterChef son eleme adayı kim oldu? 5 Eylül eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme potasına giden son yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada eleme potasına giden isim merak ediliyor. Peki, 5 Eylül Cuma eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
- 1
Masterchef Türkiye'de son eleme adayı olan isim açıklanıyor. Yarışmacılar eleme potasına kalmamak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 5 Eylül Cuma MasterChef son eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
- 3
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
-
- 4
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sezer bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
- 5
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sezer haftanın beşinci eleme adayı olarak Çağatay'ı seçti Eleme potasına giden 6. yarışmacı ise takım oylaması sonucunda Mert oldu.
- 6
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Ayla (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Onur
Eylül
Özkan
Sercan
İhsan
Cansu
İrem
Kırmızı Takım
Çağlar (Takım Kaptanı)
Çağatay
Furkan
Sezer
Gizem
Mert
Ayten
Nisa
İlhan
Barış
-