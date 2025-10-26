Habertürk
        MasterChef kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, hangi yarışmacı? 26 Ekim 2025 MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        26 Ekim 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef'te mavi takım kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 26 Ekim Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        26.10.2025
        • 1

          26 Ekim Pazar günü MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 26 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

          Mavi Takım Kaptanı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM:

        • 4

          KIRMIZI TAKIM:

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te elenen yarışmacı şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli oldu. MasterChef'te elenen yarışmacı Nisa oldu.

        • 6

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Aslı,

          Sümeyye

          Nisa

          Görseller: TV8

