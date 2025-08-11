Habertürk
        MasterChef kim kazandı? MasterChef kaptan kim oldu? 11 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        11 Ağustos Pazartesi MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın ilk kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 11 Ağustos Pazartesi MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 19:05 Güncelleme: 12.08.2025 - 00:03
        • 1

          MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 11 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM, TAKIMLAR NASIL OLDU?

          Mavi Takım kaptanı Merve oldu.

          Mavi Takım:

          Merve (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Onur

          Ayten

          Hilal

          Ayla

          Çağlar

          İhsan

        • 3

          Kırmızı Takım:

          Sercan (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Sümeyye

          Furkan

          Gizem

          Özkan

          Sezer

          Eylül

        • 4

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Gizem

          Tunahan

          Cansu

          İrem

          İhsan

          Özkan

          Çağlar

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          MasterChef'te elenen ilk yarışmacı Tunahan oldu.

        • 6

          MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren ilk yarışmacı Mert oldu.

