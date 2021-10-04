MasterChef Türkiye 2021’de bu hafta ana kadroya giren yarışmacı belli oldu. MasterChef Türkiye’de bu akşam yedek yarışmacıların ana kadroya girme mücadelesi izleyicileri ekran başına kilitledi. MasterChef’te bu akşam yapılacak olan eleme gecesi sonrasında elenen yarışmacı yerine ana kadroya girecek olan isim, müthiş mücadelenin sonunda belli oldu. MasterChef’te ana kadroya kim girdi? İşte 3 Ekim MasterChef 2021’de yedeklerden ana kadroya giren isim.
MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2021’de yedeklerden ana kadroya girecek olan isim belli oldu. MasterChef’te 9 yedek yarışmacı bu akşam ana kadroya girebilmek için müthiş bir mücadele sergiledi. Şefler tarafından belirlenen tatlı Sufle oldu. 9 yarışmacı en iyi sufleyi yapabilmek adına mücadele verdi. Şefler tarafından beğenilen 3 isim belli oldu. Yedeklerden ana kadroya girebilmek için ikinci etaba geçen 3 yarışmacı bir kez daha kendi aralarında mücadele verdi ve tadım sonrası ana kadroya girecek olan isim belli oldu. Şeflerin tadımı sonrasında bu hafta elenen ismin yerine ana kadroya girecek olan yarışmacı Rabia Nur oldu.
3 EKİM MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye 2021’in bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde nefes kesen anlar yaşanmaya devam etti. Eleme gecesinde, eleme adayı olan Milhan, Araz, Mustafa, Şükrü, Ateş ve Safanur mutfakta en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar fındık ürünüyle yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı ve bu turda 6 isim arasından en iyi 3 yemeği yapan 3 isim elenmekten kurtuldu.
Eleme turunun ikinci etabına kalan Mustafa, Şükrü ve Ateş ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi. Somer Şef’in özel tarifi olan Limon Meringue Pie tatlısını en iyi şekilde yapmaya çalışan 3 yarışmacı mücadelede adeta soğuk terler döktü. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef’te bu haftanın elenen ismi Şükrü Özsarı oldu.
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