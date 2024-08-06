Haftanın ilk takım oyunu! 6 Ağustos MasterChef takım oyununu kim kazandı?
MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6 Ağustos Salı günü yarışmacılar haftanın ilk takım oyunu için gruplara ayrıldılar. Ege mezeleriyle şefleri etkilemeye çalışan mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ediyor. Peki, 6 Ağustos 2024 MasterChef takım oyununu kim kazandı? İşte haftanın ilk takım oyunu kazananı...
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MasterChef'te 6 Ağustos Salı akşamı yarışmacılar haftanın ilk takım oyununu oynayacak. Mavi ve kırmızı takım Ege mezeleri ile şefleri etkilemeye çalışırken bir yandan da kıyasıya rekabet edecek. Hatırlanacağı gibi, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Emre mavi takım kaptanı oldu. Emre kırmızı takım kaptanı olarak Ayşe'yi seçti. İşte 6 Ağustos Salı akşamı MasterChef'te yaşan gelişmeler...
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MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk takım oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Emre en iyi menemeni yaparak mavi takım kaptanı oldu. Emre kırmızı takım kaptanı olarak Ayşe'yi seçti.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım
Emre (Takım kaptanı)
Murat Can
Semih
Nigar
Kaan
Ezgi
Beril
Onur
Kerem
Beyza
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Kırmızı Takım
Ayşe (Takım kaptanı)
Serhat
Çağlar
Nevzat
Alper
Ümmühan
Kerem
Zeynep
Hakan
Deniz
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Zübeyde
Sercan
Beyza Nur
Adel
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