MasterChef'te 6 Ağustos Salı akşamı yarışmacılar haftanın ilk takım oyununu oynayacak. Mavi ve kırmızı takım Ege mezeleri ile şefleri etkilemeye çalışırken bir yandan da kıyasıya rekabet edecek. Hatırlanacağı gibi, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Emre mavi takım kaptanı oldu. Emre kırmızı takım kaptanı olarak Ayşe'yi seçti. İşte 6 Ağustos Salı akşamı MasterChef'te yaşan gelişmeler...