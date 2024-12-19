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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, 4. ceketi kim aldı? 19 Aralık 2024 Perşembe MasterChef 4. ceketin sahibi belli oldu mu?

        MasterChef'te ceketler sahiplerini buluyor! 19 Aralık MasterChef kim kazandı?

        MasterChef 2024'te finale adım adım! Dördüncü ceketin sahibinin netlik kazandığı akşamda yarışmacılardan ilk etapta meyan kökü ve mısır unu ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi. Konuk Tahsin Küçük ise ikinci etap için konfi dülger tabağını yarışmacılara sundu. Peki, 19 Aralık 2024 Salı MasterChef kim kazandı, 4. ceketi kim aldı? 19 Aralık MasterChef 4. ceketin sahibi belli oldu mu? İşte 19 Aralık Perşembe MasterChef'te 4. ceketin sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 18:23 Güncelleme: 20.12.2024 - 00:30
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        • 1

          MasterChef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, dördüncü ceketin sahibi 19 Aralık Perşembe akşamı netlik kazandı. Yarışmacılar 19 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef 4. ceketi kim kazandı, dördüncü ceketin sahibi belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF'TE İLK 6'YA KİM KALDI?

          MasterChef'te 4. ceketin sahibi Erim oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE 3. CEKETİ KİM KAZANDI?

          MasterChef yeni bölümünde şefler tarafından en çok puanı alan Semih 3. yarışmacı olarak ilk 6'ya kaldı.

        • 4

          MASTERCHEF'TE İLK 6'YA İSMİNİ YAZDIRAN 3 YARIŞMACI BELLİ OLDU!

          Beyza

          Kerem

          Semih

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 ARALIK?

          MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.

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