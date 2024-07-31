MasterChef kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef 17. yarışmacı kim oldu?
MasterChef'te ana kadro şekilleniyor. Birbirininden zorlu yemeklerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de, 17. önlüğün sahibi belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan semizotundan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İki etaplı finalin ardından ana kadroya 17. olarak dahil olan olan yarışmacı şefler tarafından açıklandı. Peki, "MasterChef kim kazandı? MasterChef 17. yarışmacı kim oldu?" İşte 31 Temmuz MasterChef'te 17. önlüğü alarak ana kadroya dahil olan son isim...
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MasterChef Türkiye'de önlük yarışı sürüyor. Şefler yarışmacıları zorlu tariflerle tezgah başında terletmeye devam ediyor. MasterChef'te 16. önlüğün sahibi Beyza olurken, ana kadroya 17. yarışmacı olarak girecek isim, şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef 17. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan son gelişmeler...
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MASTERCHEF 17. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan semizotundan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.
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İkinci etabın konusu ise biryani oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emre ana kadroya giren 17. yarışmacı olarak önlüğün sahibi oldu.
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MASTERCHEF 16. YARIŞMACI KİM OLDU?
Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Beyza 16. önlüğün sahibi oldu.
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MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te 15. önlüğün sahibi Nigar oldu.
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MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
Deniz
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Çağlar
Serhat
Alper
Ayşe
Beril
Semih
Eda
Muratcan
Ezgi
Nigar
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Erim
Ensar
Zübeyde