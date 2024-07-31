MasterChef Türkiye'de önlük yarışı sürüyor. Şefler yarışmacıları zorlu tariflerle tezgah başında terletmeye devam ediyor. MasterChef'te 16. önlüğün sahibi Beyza olurken, ana kadroya 17. yarışmacı olarak girecek isim, şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef 17. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan son gelişmeler...