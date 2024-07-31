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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef 17. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef 17. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te ana kadro şekilleniyor. Birbirininden zorlu yemeklerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de, 17. önlüğün sahibi bu akşam belli oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan semizotundan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İki etaplı finalin ardından ana kadroya 17. olarak dahil olacak olan yarışmacı şefler tarafından açıklanacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? MasterChef 17. yarışmacı kim oldu?" İşte 31 Temmuz MasterChef'te 17. önlüğü alarak ana kadroya dahil olan son isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 19:13 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:13
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de önlük yarışı sürüyor. Şefler yarışmacıları zorlu tariflerle tezgah başında terletmeye devam ediyor. MasterChef'te 16. önlüğün sahibi Beyza olurken, ana kadroya 17. yarışmacı olarak girecek isim, şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef 17. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF 17. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan semizotundan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

        • 3

          En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 17. önlüğün sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF 16. YARIŞMACI KİM OLDU?

          Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Beyza 16. önlüğün sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te 15. önlüğün sahibi Nigar oldu.

        • 6

          MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

          Zeynep

          Hakan

          Onur

          Ümmühan

          Deniz

        • 7

          Çağlar

          Serhat

          Alper

          Ayşe

          Beril

          Semih

          Eda

          Muratcan

          Ezgi

          Nigar

        • 8

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

          Erim

          Ensar

          Zübeyde

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