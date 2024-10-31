MasterChef kim kazandı? 31 Ekim 2024 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef kim kazandı? 31 Ekim 2024 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef haftanın son dokunulmazlık oyununda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 31 Ekim MasterChef'te ördek pastilla gündeme geldi. Ördek pastilla yapacak yarışmacılar kendi rakiplerini kendileri belirledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 31 Ekim Perşembe günü dokunulmazlık oyunu kazananı...

31 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

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Şeflerin istediği ördek pastillayı en başarılı şekilde hazırlayan açıklandığında haberimize eklenecektir.

30 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Çorbalar' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. REKLAM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI? Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Şirin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? İlk iki eleme adayı Erim ve Alper olurken bireysel dokunulmazlığın sahibi Şirin üçüncü eleme adayı olarak Akın'ı seçti. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Ezgi oldu. MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM? MasterChef'te elenen son yarışmacı Hakan oldu.