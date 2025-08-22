Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 22 Ağustos Cuma MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı! MasterChef'te bu akşam Asya Mutfağı temalı yemekler yapıldı. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım merak ediliyor. Peki, 22 Ağustos Cuma ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 18:35 Güncelleme: 23.08.2025 - 00:44
        • 1

          Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu kazananı açıklanıyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 22 Ağustos Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlık oyununu İlhan kazandı.

        • 5

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın üçücün ve dördüncü eleme adayları İhsan ve Bilal oldu.

        • 6

          MAVİ TAKIM

          Eylül (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Sümeyye

          Mert

          Sezer

          Onur

          Ayla

          Sercan

          İrem

          Cansu

          KIRMIZI TAKIM

          Ayten (Takım Kaptanı)

          Özkan

          Furkan

          Çağatay

          Gizem

          Hilal

          Çağlar

          İhsan

          Bilal

          İlhan

        • 7

          MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

          MasterChef Türkiye 17 Ağustos Pazar bölümü, tüm heyecanıyla ekranlardaydı. Elemede MasterChef'e veda eden isim Merve oldu.

        Yazı Boyutu
