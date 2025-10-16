MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
MasterChef'te bu akşam tema 7 bölge 7 lezzet. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım sorgulanıyor. Peki, 16 Ekim Perşembe dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
Masterchef Türkiye'de haftanın üçüncü takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 16 Ekim Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu kazananı Kırmızı Takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı Özkan kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sümeyye bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sümeyye haftanın üçüncü eleme adayı olarak Murat Can'ı potaya gönderdi. Eleme potasına giden dördüncü yarışmacı takım oylaması sonucunda Nisa oldu.
MAVİ TAKIM:
Furkan (Kaptan)
Özkan
Çağatay
Gizem
Sezer
Eylül
Ayten
Barış
Çağlar
KIRMIZI TAKIM:
Murat Can (Kaptan)
Hakan
Sümeyye
Ayla
Mert
Cansu
Onur
Aslı
Nisa
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen son yarışmacı İhsan oldu.