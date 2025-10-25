MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde haftanın son eleme adayı Eylül olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise eleme potasında yer alan yarışmacılar, elenmemek için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. İki etaplı finalin ardından en az başarılı tabağı yapan yarışmacı ise elenerek MasterChef'e veda edecek. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 25 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...