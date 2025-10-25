Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 25 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef kim elendi? 25 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, eleme gecesinde MasterChef Türkiye hayallerine devam edebilmek için tezgah başına geçecek. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, eleme gecesinde yarışmacılardan 'Beyaz Lahana'dan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef'e veda edecek. Peki, "MasterChef kim elendi? 25 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte 25 Ekim Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 20:19 Güncelleme: 25.10.2025 - 20:19
        • 1

          MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde haftanın son eleme adayı Eylül olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise eleme potasında yer alan yarışmacılar, elenmemek için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. İki etaplı finalin ardından en az başarılı tabağı yapan yarışmacı ise elenerek MasterChef'e veda edecek. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 25 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Aslı,

          Sümeyye

          Nisa

        • 4

          Barış

          Çağlar

          Hakan

          Eylül

        • 5

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Ödül oyununu kazanan yarışmacı Çağatay oldu.

