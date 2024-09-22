MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele etti. Eleme oyununun oynandığı 22 Eylül Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda etti. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 22 Eylül Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...