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        Haberler Bilgi Magazin VEDA ETTİ | MasterChef kim elendi, kim gitti? 22 Eylül 2024 Pazar MasterChef haftanın elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef elenen yarışmacı belli oluyor!

        MasterChef elenen yarışmacı açıklandı! 22 Eylül Pazar MasterChef kim elendi?

        MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün belli oldu. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Şefler yarışmacılardan Bursa siyah inciri ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 22 Eylül Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 22 Eylül Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:16
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        • 1

          MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele etti. Eleme oyununun oynandığı 22 Eylül Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda etti. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 22 Eylül Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Şirin

          Kerem

          Yudum

          Beyza

          Erim

          Zübeyde

        • 3

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen isim Yudum oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın son eleme adayı Muratcan oldu.

        • 5

          MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

          MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterClass'ı kazanan yarışmacı Onur oldu.

        • 6

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Alper (Takım Kaptanı)

          Onur

          Emre

          Eda

          Şirin

          Kerem

          Ezgi

          Nigar

          Nevzat

        • 7

          Kırmızı Takım

          Erim (Takım Kaptanı)

          Semih

          Kaan

          Zübeyde

          Beyza

          Yudum

          Hakan

          Ayşe

          Akın

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 EYLÜL?

          MasterChef'te elenen son isim Beril oldu.

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