MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ? 26 ARALIK 2021

MasterChef Türkiye 2021’in yeni bölümünde finale çok az bir zaman kala eleme gecesi heyecanı artmaya devam ediyor. Eleme gecesinde, bu haftanın eleme adayları olan Burcu, Mert ve Hasan şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi. Yarışmanın ilk etabında birçok sebze ana ürün seçildi ve yarışmacılar bu ürünlerden güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı.

Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer yarışmacılar Somer Şefin özel yemeği olan Kilis tava isimli yemeği yapmaya çalıştı. Oldukça zorlu bir yemekle karşılaşan yarışmacılar, Somer Şefin tarifine en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışarak müthiş bir mücadele sergiledi. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. Yapılan puanlamanın ardından, şefler tarafından en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim Mert oldu.