MasterChef 2020'nin dün akşamki yeni bölümündekaptanlık oyunu ekrana geldi ve yarışmanın sıkı takipçileri, şeflerin yarışmacılardan istediği pankek mücadelesinde ekrana kilitlendi. Şefler, oyun öncesinde MasterChef 2020'nin yeni formatını açıkladı. Her hafta değişen takım kaptanları ve takımların nasıl kurulacağı merak ediliyordu. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 2 Kasım MasterChef yeni takım kadroları...

MASTERCHEF 2020 YENİ FORMATI NASIL OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu akşam kaptanlık oyunu öncesinde şefler tarafından önemli açıklamalar yapıldı. Somer şef tarafından açıklanan yeni formata 3 Kasım Salı gününden itibaren başlıyor. Bundan sonra her Salı günü ödül oyunu oynanacak. Çok özel ödüllerin verileceği bu oyun, MasterChef'e ayrı bir heyecan katacak!

Bu zamana kadar MasterChef'te Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri oynanan dokunulmazlık oyunu, bundan sonra Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. Fakat bu sefer her dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan sadece üç eleme adayı belirlenecek. Eleme oyunu da bu üç isim ile oynanacak.

MASTERCHEF 2020'DE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de bu akşam kaptanlık mücadelesi iki oyun şeklinde yapılıyor. İlk oyunda yarışmacılardan istenen yemek pankek oldu. Çikolatalı, orman meyveli ve on katlı yapılması istenen yarışmacılara verilen süre 25 dakika oldu. Süre sonunda şefler, değerlendirme yaparken ilk baktıkları pankeklerin yıkılmaması oldu. Yaptıkları pankekleri devrilen yarışmacılar değerlendirilmeye alınmadı. Özgül, Furkan, Ebru, Uğur, Eray, Esra'nın yaptığı pankekler bu sebepten dolayı değerlendirilmedi. Geriye kalan yarışmacılardan ikinci etaba kalanlar ise Barbaros, Ayyüce, Emir, Sefa ve Serhat oldu.

Kaptanlık oyunu 2. etabında yarışmacılardan istenen yemek tuzlu krep idi. Bunun için ise verilen süre 30 dakika oldu. Sürenin bitiminde şefler yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Bu etapta Sefa, Barbaros, Emir'in yaptığı yaptığı krepler şeflerin beğenisini kazandı. Bu üç yarışmacı arasında ise en iyi krebi yapan Emir, kaptanlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE KAPTANLAR KİMLER OLDU?

Bu akşam oynanan kaptanlık oyununu kazanan Emir oldu. Mavi takım kaptanı olan Emir, Kırmızı takım kaptanı olarak Serhat'ı seçti.

BU HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Bu haftanın kaptanları Emir ile Serhat, kalan dokuz yarışmacıdan tek tek seçim yaparak bu haftanın takımlarını oluşturdu. İşte haftanın takım kadroları;

MAVİ TAKIM: Kaptan Emir, Furkan, Esra, Eray, Ayyüce, Sefa

KIRMIZI TAKIM: Serhat, Barbaros, Uğur, Özgül, Ebru