MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Aralık MasterChef'te kaptan kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaptanlık oyunu ile devam etti. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı özel konukların ağırlandığı MasterChef'te, ekip bu akşam önemli misafirleri ağırladı. Eleme gecesinin ardından MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak adına tezgah başına geçti. Kaptanlık oyunu konsepti 'Krokan Bush' oldu. En başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte 2 Aralık Pazartesi MasterChef'te yeni haftanın takımları...
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MasterChef'te eleme gecesine Kaan'ın vedası damga vurdu. 9 kişinin kaldığı yarışmada, rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu? 2 Aralık MasterChef takımlar nasıl oluştu? İşte detaylar...
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Emre oldu.
Mavi takım kaptanı Emre, kırmızı takım kaptanı olarak Onur'u seçti.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Emre (Takım Kaptanı)
Beyza
Kerem
Şirin
Semih
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Kırmızı Takım
Onur (Takım Kaptanı)
Alper
Erim
Eda
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KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık düellosunda şefler yarışmacılarda 'Fransız Omlet' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabağı yapan mavi takım kaptanı Emre oldu. Düelloyu kazanan mavi takım bir sonraki günün yemeğini öğrenme fırsatını yakaladı.
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 1 ARALIK 2024?
MasterChef'te elenen son isim Kaan oldu.
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