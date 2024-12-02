Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu, kaptanlık düellosunu kim kazandı? 2 Aralık MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Aralık MasterChef'te kaptan kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaptanlık oyunu ile devam etti. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı özel konukların ağırlandığı MasterChef'te, ekip bu akşam önemli misafirleri ağırladı. Eleme gecesinin ardından MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak adına tezgah başına geçti. Kaptanlık oyunu konsepti 'Krokan Bush' oldu. En başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte 2 Aralık Pazartesi MasterChef'te yeni haftanın takımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 03.12.2024 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te eleme gecesine Kaan'ın vedası damga vurdu. 9 kişinin kaldığı yarışmada, rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu? 2 Aralık MasterChef takımlar nasıl oluştu? İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Emre oldu.

          Mavi takım kaptanı Emre, kırmızı takım kaptanı olarak Onur'u seçti.

        • 3

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Emre (Takım Kaptanı)

          Beyza

          Kerem

          Şirin

          Semih

        • 4

          Kırmızı Takım

          Onur (Takım Kaptanı)

          Alper

          Erim

          Eda

        • 5

          KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

          Kaptanlık düellosunda şefler yarışmacılarda 'Fransız Omlet' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabağı yapan mavi takım kaptanı Emre oldu. Düelloyu kazanan mavi takım bir sonraki günün yemeğini öğrenme fırsatını yakaladı.

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 1 ARALIK 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Kaan oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Hayalet şehir Halep
        Hayalet şehir Halep
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Habertürk Anasayfa