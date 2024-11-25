MasterChef Türkiye'de heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde MasterChef hayallerine veda eden son isim Muratcan olmuştu. Eleme gecesinin ardından, MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçiyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanının belli olmasının ardından, takım kaptanları kendi stratejisine göre takımlarını oluşturacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...