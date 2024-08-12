MasterChef'te heyecan sürüyor. Yeni haftada yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için ter dökecek. En başarılı tabağı yapan yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, takım kaptanları kendi stratejilerine göre mavi ve kırmızı takımı oluşturacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte mavi ve kırmızı takım kaptanları...