MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef kaptan kim oldu?
MasterChef Türkiye'de eleme gecesinin ardından kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın iddialı yarışmacıları arasında gösterilen Serhat'ın MasterChef'e veda etmesi, yarışmacılar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Yeni bölümde ise, yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için tezgah başına geçecek. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan katmer yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirme şansını yakalayacak. İşte 12 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...
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MasterChef'te heyecan sürüyor. Yeni haftada yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için ter dökecek. En başarılı tabağı yapan yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, takım kaptanları kendi stratejilerine göre mavi ve kırmızı takımı oluşturacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte mavi ve kırmızı takım kaptanları...
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
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Mavi takım kaptanı henüz belli olmadı. En başarılı tabağı yapan yarışmacının mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını seçme şansını yakalayacak.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Sercan
Beyza Nur
Adel
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MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 11 AĞUSTOS 2024?
MasterChef'te zorlu mücadele sonucunda şeflerin değerlendirmesinin ardından elenen ilk isim Serhat oldu.
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