Akademik kariyer yapmak için gittiği Avustralya'da açtığı Türk restoranıyla dikkatleri üzerine çeken, Somer Sivrioğlu, Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabının ardından TV8 ekranlarının fenomen gastronomi programı MasterChef'te jüri üyeliği yapmasıyla birlikte sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri oldu. İşte Somer Sivrioğlu hayatı hakkında merak edilenler...
SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?
Somer Sivrioğlu 25 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucu olan Somer Sivrioğlu bugün 50 yaşındadır.
SOMER SİVRİOĞLU HAYATI
1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı.
2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.
SOMER SİVRİOĞLU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?
2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlenen Somer Sivrioğlu 2 çocuk babasıdır. 2019 yılında eşinden boşanmıştır.
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