MasterChef'in ilk finalisti Eren Kaşıkçı kimdir?

Eren Kaşıkçı, 2021 MasterChef Türkiye'de finalist olarak seçilen ilk isim oldu. 11 Ocak Salı akşamı ekrana gelen bölümde kırmızı konsept dahilinde bir başlangıç yemeği, bir ana yemek bir de tatlı hazırlayarak MasterChef'in ilk finalisti olmaya hak kazanan Eren'in hayatı merak ediliyor. MasterChef Eren'in hayatı, kariyeri, nereli olduğu araştırılıyor. İşte Eren MasterChef hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.

MASTERCHEF EREN EŞİ KİM?

MasterChef Eren eşi Ecem Kaşıkçı ile 2015 yılında tanışmış, 2017 yılında ise evlenip Gökçeada'ya taşınmış.

19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.

Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not almıştı.