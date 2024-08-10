MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. MasterChef'te; Serhat, Deniz, Beyza, Muratcan, Çağlar ve Ayşe'nin ardından eleme potasına gidecek son isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 10 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan son gelişmeler...