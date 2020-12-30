MasterChef finali ne zaman? - 2020 MasterChef Türkiye büyük ödül ne kadar?

Yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam ekranlara gelen yeni bölümle devam etti. Finale artık çok kısa yarışmanın takipçileri MasterChef finali ne zaman, nerede yapılacak ve ödül ne kadar olacak sorularının cevaplarını arıyor...



MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?



MasterChef tarihinde bir ilk yaşanacak ve büyük final iki gün sürecek. MasterChef finali için geri sayım başladı…

MasterChef Türkiye 2020'de final haftası programı açıklandı. Final haftasında son ikiye kalan Barbaros ve Serhat, şampiyonkuk için yarışacak. Bu haftanın konseptini şeflerin belirleyeceğini, yemeklerin ise yaratıcılık üzerine olduğu açıklayan Somer Şef, MasterChef büyük final tarihini de açıkladı. 17 Temmuz'da yeni sezona başlayan MasterChef'in 6 aylık ekran yolculuğu ise 3 Ocak 2021 Pazar akşamı ekrana gelen final bölümüyle sona erecek.

MASTERCHEF TARİHİNDE BİR İLK!

MasterChef Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve büyük final iki gün sürecek. İlk gün, 2 Ocak Cumartesi günü yaratıcılık üzerine üç oyun oynanacak. Bunlardan bir tanesinde sadece dört temel ürün kullanılarak yapılan bir ana yemek olacak. İkinci oyunda MasterChef'e geldikleri tabağın aynısını yapacaklar. Üçüncü oyunda ise hayatlarını değiştiren yemeği yapmaları istenecek.

3 Ocak Pazar günü ise iki finalist bir menü çıkaracak. Canlı olarak yapılacak bölümde ise yarışmacılar kendi imza yemeklerini yapacak.

Cumartesi günü yapılan oyunlardan kazanılan puanlar, Pazar gününe aktarılacak. Canlı yayında yapılacak son oyunla birlikte MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu belli olacak.

MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?

2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye netleşmedi. Geçtiğimiz 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.