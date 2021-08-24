Masterchef Fatma kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmek için mücadele eden Fatma Polat hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Fatma'nın hayatı hakkında bilgiler..

MASTERCHEF FATMA KİMDİR?

MasterChef’in ilk grubunda ana kadroya ilk çıkan isim olan Fatma Polat 38 yaşında ve aslen Sivaslıdır. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Fatma Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Boksla ilgilenen yarışmacı, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.