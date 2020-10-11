MasterChef'te bu hafta 3 oyunun 3'ünü de Mavi takım kazandı. Kırmızı takım elinden geleni yapmasına rağmen son oyunu kıl payı rakibine kaptırdı. Kırmızı takımdan Berker, Walison, Tanya ve Serhat eleme potasına girmişti.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te en iyi Adana menüsünü Mavi takım kazandı, Kırmızı takım elem oyununu oynadı.

Dokunulmazlık oyununun Adana menüsü şöyleydi:

Yüksük çorbası

Peynirli sıkma

Sarımsaklı köfte

Adana kebap

Soğan salatası

Ezme salata

Karakuş tatlısı

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Kırmızı takımın üçüncü oyunu da kaybetmesi sonucu Ebru, Eray ve Sefa yarıştı. Şefler soğanın başrolde olduğu yaratıcı bir yemek istedi.

Oyunun kazananı Eray oldu. Eleme potasına Sefa ve Ebru gitti.



MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: SERHAT, WALISON, BERKER, TANYA, SEFA VE EBRU