MasterChef Türkiye'de bu akşam 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı ve ilk eleme adayları beli oldu. İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Eren'in kaptan olduğu kırmızı takım ile Burcu'nun kaptanı olduğu mavi takım, ana kadro belirleme süreci ardından ilk takım oyununa dokunulmazlık için çıktı. Jüri iki takımın da tamamlanan yemelerinin tadımını gerçekleştirdi. Ezogelin çorbasında başarılı olan takım kırmızı oldu. Nohut işkembe yemeğinde mavi takım kazandı. Kuru fasulyeyi en iyi yapan kırmızı takım oldu. Patlıcan musakka yemeğinde de başarılı olan kırmızılılar olarak açıklandı. İçli pilav tarifini en lezzetli yapan mavi takım. İncik haşlamada ise kırmızı takım kazandı. Böylece oyunun kazananı 4-2 ile kırmızı oldu.
ESNAF LOKANTASI MENÜSÜ
Ezogelin Çorbası
İşkembeli Nohut
İncik haşlama
Kuru fasulye
İçli pilav
Patlıcan musakka
Revani
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Mehmet Şef'in imza tabağı olan som yemeğini en iyi yapan Burcu ve Hasan son ikiye çıktı. Yarışmanın ilk dokunulmazlığını kazanan ise Hasan oldu. Dokunulmaz olan Hasan ise ilk eleme adayı olarak Tunahan'ı potaya gönderdi.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Fatma ile Tahsin takım arkadaşlarından eşit oy aldı. Takım kaptanı Burcu ikisi arasında potaya gidecek ismi belirleyerek ikinci eleme adayı olarak Tahsin'i belirledi. Tahsin ile Tunahan haftanın ilk eleme adayları oldu.
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