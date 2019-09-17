17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef ekranlara gelen 14. bölümde Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. MasterChef dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef Mavi ve Kırmızı takımdan Alaçatı'ya özgü yemekler yapmalarını istedi. Yarışmacılar, en iyi tabağı çıkarıp eleme potasına girmemek için zorlu bir mücadele verdi. Peki MasterChef eleme adayı kim oldu?MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, 16 Eylül MasterChef Türkiye son bölüm...
AHTAPOT KRİZİ
Alaçatı'daki yemeklerin, stüdyoda yapılan kritiğinde Mavi takımın pişmeyen ahtapotu kettle ile pişirmeye çalışması damga vurdu. Mustafa'nın aklına gelen kettle ile ahtapot pişirme taktiği şeflerin büyük tepkisine neden olan oldu. Mavi takımın kaptanı Cemre tüm sorumluluğu üstüne aldı.
YASİN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER
MasterChef Türkiye'nin on dördüncü bölümünde Yasin, Mehmet Şef'ten övgü alarak 'Sen beni şaşırtıyorsun' dedi.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Yasin, eleme potasına SUNA'yı soktu. Yasin, suna'nın adını açıklarken ilk hafta Suna'nın Ekin'i eleme potasına sokmasını gösterdi. Yasin ayrıca Suna'nın potadan rahat bir şekilde çıkabileceğini düşündüğünü söyledi. Suna ise bunu daha önce konuşarak stratejik olarak kotaya güçlü bir isim sokacaklarını belirlediklerini söyledi.
Mavi takımın kendi içerisinde yaptığı oylamada ise MUSTAFA ikinci isim olarak eleme potasına girdi.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu akşam ilk olarak takımların dokunulmazlık oyunu yapıldı. İzmir Çeşme'deki Alaçatı'da Ege mutfağından birbirinden özel yemekler yapan takımlar, puanları ise Alaçatı'nın ünlü gurmeleri ve restoran sahiplerinden aldlı. Heyecanlı anların yaşandığı oyunun sonucunda dokunulmazlığı 8 - 6 kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 14. bölümde oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Somer Şef'in tarifine en yakın yemeği yaparak bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Yasin Obuz oldu.
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