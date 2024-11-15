MasterChef'te mücadele hız kesmeden devam ediyor. 15 Kasım akşamı yarışmacılar karnıyarık yorumları ile jüriyi etkilemeye çalışacak. Aralarından biri ise haftanın 4. eleme adayı olarak potaya adını yazdıracak. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var? İşte 15 Kasım Cuma MasterChef eleme potasına giden isim...