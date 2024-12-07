MasterChef Türkiye'de haftanın yeni oyunu için mücadele devam ediyor. Yarışmacılar bireysel olarak mücadele ederken Karadeniz lezzetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir yarışmacı olacak. İşte "MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?" sorusunun yanıtı...