Arnavutluk mutfağının imza lezzetlerinden biri olan Elbasan Tava yemeğinin tarifi ve yapılışı araştırılıyor. Adını Arnavutluk'un Elbasan şehrinden alan Elbasan Tava ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...
ELBASAN TAVA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Yarım kg iri doğranmış kuşbaşı et
2 adet orta boy soğan
2 adet yeşil biber
3-4 diş sarımsak
1/2 (yarım) çay kaşığı kekik
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
Sıcak su
Sosu için:
1 su bardağı un
2 yumurta sarısı
1 su bardağı süzme yoğurt
1 su bardağı et suyu
Tuz
Üzeri için:
Kırmızı toz biber
ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR?
Tencerede eritilen tereyağına kuşbaşı etler koyularak 4-5 dk çevrilir.
Ardından kabuğu soyulup biraz iri doğranmış soğanlar ve yemeklik doğranmış biberler koyulur.
Hafif kavrulduktan sonra kekik ve küçük doğranmış sarımsaklar eklenir.
5 dk sonra üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir.
Kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır. Pişmesine yakın tuz ve karabiber eklenir, karıştırılır.
Etler piştikten sonra, etin suyundan 1 su bardağı ayrılır ve soğuması beklenir.
Geniş bir kasede un, yumurta, tuz ve yoğurt iyice çırpılır.
Soğumuş olan et suyu da eklenerek çırpmaya devam edilir. Pürüzsüz bir kıvamı olmalı.
Ardından etler fırın kabına alınır. Üzerine hazırlanan sos dökülür.
En üste biraz kırmızı toz biber serpilerek 180 derece fırında kızarana kadar pişirilir. Ben toz biber serpmedim. Tercihe kalmış.
Sıcak olarak servis yapılır.
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