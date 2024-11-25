Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef Eda'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? Eda Çağlayan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        MasterChef Eda kimdir, sağlık durumu nasıl?

        MasterChef 26 Kasım akşamı yaşanan oyun esasında yaşanan talihsiz olay ile gündeme geldi. Eda'nın "Bir saniye bakar mısınız?" demesi üzerine yarışmacılar ve jüri üyeleri koşarak Eda'nın yanına gittiler. Fragman görüntüleri sonrasında, "MasterChef Eda kimdir, sağlık durumu nasıl?" soruları gündeme geldi. İşte MasterChef Eda hayatı ve kariyeri ile sağlık durumu hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 19:27 Güncelleme: 25.11.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef yarışmacılarından Eda, bu akşamki Kaptanlık oyunu öncesinde talihsiz bir kaza yaşayacak. Yardım çağrısında bulunarak, "Bir bakabilir misiniz?" diye seslenen Eda'nın imdadına takım arkadaşları hızla koşacak. İlk müdahaleyi yapan Erim, Eda'ya destek olurken, Somer Şef durumu fark edip sağlık ekibini hemen olay yerine çağıracak. Peki, MasterChef Eda kimdir, yaşadığı bu olayın ardından durumu nasıl? İşte detaylar...

        • 2

          EDA ÇAĞLAYAN KİMDİR?

          Yarışmaya İzmir'den katılan Eda Çağlayan, 26 yaşındadır ve aslen Makedon kökenlidir. Çocukluk yıllarından beri yemek yapmaya ilgi duyan Eda, daha önce dekor şefliği yapmıştır. Masterchef'e annesi ve anneannesinin önlüğüyle katılan Eda, mutfakta her detayı önemsemektedir.

          EDA ÇAĞLAYAN KARİYERİ

          Eda Çağlayan, dekor şefliği yaparak kariyerine başlamış ve mutfak konusundaki tutkusunu Masterchef Türkiye'ye taşıyarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Masterchef'e yufka ile katılan Eda, şeflerden 3 evet almayı başarmış ve ikili düellolarda rakiplerini geçerek ana kadroya girmeyi başarmıştır.

        • 3

          EDA ÇAĞLAYAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

          MasterChef bu akşam ekrana gelen yeni bölümde Eda Çağlayan kaptanlık oyunu sırasında takım arkadaşlarına Bir bakar mısınız? diye seslenecek. Erim koşarak Eda'ya doğru ilerlerken Somer Şef, sağlık ekibine seslenip Eda'ya doğru koşacak. MasterChef Eda'nın durumu yayınlanan bölüm ile netlik kazanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Habertürk Anasayfa