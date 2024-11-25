MasterChef Eda kimdir, sağlık durumu nasıl?
MasterChef 26 Kasım akşamı yaşanan oyun esasında yaşanan talihsiz olay ile gündeme geldi. Eda'nın "Bir saniye bakar mısınız?" demesi üzerine yarışmacılar ve jüri üyeleri koşarak Eda'nın yanına gittiler. Fragman görüntüleri sonrasında, "MasterChef Eda kimdir, sağlık durumu nasıl?" soruları gündeme geldi. İşte MasterChef Eda hayatı ve kariyeri ile sağlık durumu hakkında bilgiler...
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MasterChef yarışmacılarından Eda, bu akşamki Kaptanlık oyunu öncesinde talihsiz bir kaza yaşayacak. Yardım çağrısında bulunarak, "Bir bakabilir misiniz?" diye seslenen Eda'nın imdadına takım arkadaşları hızla koşacak. İlk müdahaleyi yapan Erim, Eda'ya destek olurken, Somer Şef durumu fark edip sağlık ekibini hemen olay yerine çağıracak. Peki, MasterChef Eda kimdir, yaşadığı bu olayın ardından durumu nasıl? İşte detaylar...
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EDA ÇAĞLAYAN KİMDİR?
Yarışmaya İzmir'den katılan Eda Çağlayan, 26 yaşındadır ve aslen Makedon kökenlidir. Çocukluk yıllarından beri yemek yapmaya ilgi duyan Eda, daha önce dekor şefliği yapmıştır. Masterchef'e annesi ve anneannesinin önlüğüyle katılan Eda, mutfakta her detayı önemsemektedir.
EDA ÇAĞLAYAN KARİYERİ
Eda Çağlayan, dekor şefliği yaparak kariyerine başlamış ve mutfak konusundaki tutkusunu Masterchef Türkiye'ye taşıyarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Masterchef'e yufka ile katılan Eda, şeflerden 3 evet almayı başarmış ve ikili düellolarda rakiplerini geçerek ana kadroya girmeyi başarmıştır.
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EDA ÇAĞLAYAN SAĞLIK DURUMU NASIL?
MasterChef bu akşam ekrana gelen yeni bölümde Eda Çağlayan kaptanlık oyunu sırasında takım arkadaşlarına Bir bakar mısınız? diye seslenecek. Erim koşarak Eda'ya doğru ilerlerken Somer Şef, sağlık ekibine seslenip Eda'ya doğru koşacak. MasterChef Eda'nın durumu yayınlanan bölüm ile netlik kazanacak.
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