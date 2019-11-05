05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef hangi takım kazandı, kaptanlar kim oldu? 4 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı? soruları MasterChef Türkiye izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Yarışmacıların sayısı eşit olmadığı MasterChef'de Mavi takım 6, Kırmızı takım 5 yarışmacıdan oluştu. MasterChef'de dün akşam yarışmacıar kaptanlık oyunu için çiğ köfte yaparken, ödül oyunu için ise Lübnan Mutfağı yemeklerini hazırladılar. İşte 4 Kasım MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef kaptanlık oyununda çiğ köfte yapıldı. Suna, Yasin, Alican, Mustafa ve Cemre en iyi çiğ köfteyi yapan yarışmacılar oldu. Kaptanlığı kazanan yarışmacı ise Cemre oldu. Cemre 3. kez mavi takım kaptanlığı alarak en çok kaptanlık alan yarışmacı oldu. Cemre, Şanlıurfalı bir anne ve anneannenin evde sürekli çiğ köfte yapmasının avantajını kullandığını söyledi.
MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU
MasterChef'te bu akşam mavi takım kaptanlığını alan Cemre, rakibi kırmızı takım kaptanlığına "kendi takımımda görmek istemediğim kişiyi kaptan yapacağım" diyerek Eda'yı seçti.
Mavi takım: Cemre (kaptan),Suna, Alican, Yasin, Kıvanç, Mustafa
Kırmızı takım: Eda (kaptan),Güzide, Batuhan, Rıfat, Ekin
Takımlar belirlenirken, Cemre'nin seçimleri tüm yarışmacılar arasında tartışmaya neden oldu. Kıvanç ile Suna arasındaki gerilim, Rıfat'ın Cemre'nin kendisini seçmemesine alınması, ve 4'lü koalisyon iddiaları gerilime neden oldu.
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MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
MasterClass ödülü için Lübnan mutfağından humus, babagannuş, tabbule, şiş tavuk, şiş köfte, sarımsaklı toum, kibbe (içli köfte),taş kadayıf yemekleri yapıldı. Humusu kırmızı takım kazandı. Babagannuşu mavi takım kazandı. Tabbuleyi mavi takım kazandı. Kibbeyi mavi takım kazandı. Şiş köfteyi kırmızı takım kazandı. Taş kadayıfı kırmızı takım kazandı. Şiş tavuğun ve yarışmanın kazananı mavi takım oldu. Mavi takım MasterClass ödülünü aldı.
MASTERCHEF 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MasterChef Türkiye 42. yeni bölümde yarışmacılar Edirne RüstemPaşa Kervansaray'ında Kırkpınar yağlı güreş baş pehlivanlarına yemek yapacak.
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