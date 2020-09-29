28 Eylül MasterChef kaptanlık oyunu heyecanı damga vurdu. Dün akşam oynanan oyun sonrası kazanan isim ve kaptanlar belli oldu. Peki MasterChef dün akşam kim kazandı? İşte 28 Eylül MasterChef Türkiye yeni takım kaptanları...

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ TAKIM KAPTANLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de dün akşam yapılan kaptanlık oyunu sonrasında kaptanlar belli oldu. Mavi takım kaptanı Serhat ve Kırmızı takım kaptanı Barbaros, strateji yaparak tek tek yarışmacıları seçti. Buna göre MasterChef'te bu haftanın takımları şu şekilde oluştu;

Mavi takım: Serhat, Furkan, Tanya, Eray, Sefa, Uğur, Özgül, Didem

Kırmızı takım: Barbaros, Esra, Emir, Duygu, Berker, Ayyüce, Ebru, Walison

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? ÖDÜL NEYDİ?

Kaptanlar düellosu öncesi şeflerin "kazanan takıma büyük avantaj kazandıracak" sözleri yarışmacıları heyecanlandırdı. Mavi takım kaptanı Serhat ve Kırmızı takım kaptanı, haftanın ilk oyununda karşı karşıya geldi. Bu oyunda istenen yemek Dalyan Köfte idi ve süre ise 45 dakikaydı. Sürenin sonunda şefler hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı ve sonrasında kazanan kaptanı açıkladı. MasterChef'te bu hafta kaptanlar düellosunu kazanan Barbaros oldu. Böylece Kırmızı takım, ilk dokunulmazlık oyununda avantajlı olarak oyuna başlayacak.

MasterChef kim kazandı? 28 Eylül MasterChef kaptanlık oyunu

MasterChef Türkiye 2020'de bu hafta Celal'in yarışmaya veda etmesinin ardından yarışmaya son kez yedeklerden yeni yarışmacı katıldı. Somer Şef, yeni yarışmacı Didem Devay'ı stüdyoya çağıracak ve Didem'in MasterChef'teki kaderi yeniden belli olacak.

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