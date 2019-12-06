MasterChef dün akşam kim elendi? MasterClass ödülünü kim kazandı? soruları yarışmanın sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. MasterChef'te iki eleme adayının belli olmasının ardından bu akşam yayınlanacak yeni bölümde 3. eleme adayı belirlenecek ve bir yarışmacı hayallerine veda edecek. İşte 5 Aralık MasterChef'te son yaşananlar...

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef'te eleme sistemi bu haftadan itibaren değişti. Artık eleme konseyi yapılmayacak yani oylama olmayacak. Her gün bir takım oyunu oynanacak. Daha sonra kaybeden takım bireysel olarak bir oyun daha oynayacak. En kötü tabağı çıkaran yarışmacı eleme potasına girecek. Bu şekilde haftada 3 defa oynanacak oyunların sonunda belirlenecek 3 eleme adayı eleme oyunu oynayacak. MasterChef'te elenen isim bu akşam belli olacak.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu hafta MasterClass'ta Mehmet Şef, Danilo Şef ile Somer Şef eğitim verdi. MasterChef MasterClass final etabında Alican ile Cemre en uzun makarna hamurunu yapmak için ter döktü ve kazanan yarışmacı Alican oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te Çarşamba günü kıyasıya rekabetin sonunda eleme potasına Rıfat ve Alican kaldı. MasterChef ilk eleme adayı Yasin oldu.

MasterChef Türkiye 60. bölümde oynanan eleme düellosunda Batuhan ile Cemre karşı karşıya geldi. İkili Mehmet Şef'in hazırladığı yemeğe en yakın tabağı hazırlamak için mücadele etti. Oyunun sonunda şefler eleme potasına Cemre'yi yolladı.

MasterChef'te bu akşam ekranlara gelecek 62. yeni bölümde yarışmacılar Uzakdoğu yemekleri yapacak ve üçüncü eleme adayının belli olmasının ardından bir yarışmacı hayallerine veda edecek.

MASTERCHEF 62. BÖLÜM FRAGMANI