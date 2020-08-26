MasterChef Türkiye 2020'de dün akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, Mavi takım oldu. MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununda yapılacak yemek, Danilo şefin imza yemeği oldu. Bu yemek için yarışmacılara verilen süre 40 dakika idi. Sekiz yarışmacı, Danilo şefin tabağına en yakın şekilde yemeği hazırlamak için kolları sıvadı. Süre sonunda yapılan değerlendirme ile bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'de yeni sezonun heyecanı ikinci hafta ile devam ediyor. Yeni haftada yapılan dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçildi. Bu oyunda Mavi takım yarışmacıları, en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Verilen süre içinde şeflerin oybirliği ile verdiği karar sonrasında Gülşah, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Bu şekilde dokunulmazlığı kazanan Gülşah, takım arkadaşları arasından bir eleme adayı seçmek zorundaydı.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin ilk bireysel dokunulmazlık oyununu Gülşah kazandı. Gülşah eleme potasına hangi takım arkadaşını gönderdi? İşte MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı: Emir...

Ballı Zencefilli Tavuk tarifi ve malzemeleri

Ballı Zencefilli Tavuk tarifi MasterChef 2020’de Çin Mutfağından enstanteneleri arasında en çok merak edilenler arasında yerini aldı! Yarışmacıların kıran kırana verdiği mücadelenin sonunda en ortaya çıkan tabaklardan biri olan Ballı Zencefilli Tavuk tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları haber detaylarında!

Ballı Zencefilli Tavuk Malzemeleri:

-1 kilo tavuk kanat

Tavuk Harcı İçin:

-1 kase un

-Zeytinyağı

-Tuz

-Karabiber

-Toz Sarımsak

Sosu İçin:

-Tereyağ

-2 adet sarımsak

-Soya sosu

-Bal

-Esmer şeker

-Susam

Ballı Zencefilli Tavuk Üzeri İçin:

Maydanoz

Ballı Zencefilli TavukYapılışı:

Tavaya bir miktar tereyağ ekledikten sonra içerisine ince doğranmış sarımsak ilave ederek soteleyin. Ardından zencefil, soya sosu, bal ve esmer şeker ekleyerek yoğun bir kıvama gelene kadar karıştırın.

Derin bir kasede un, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın ve içerisine tavuk kanatlarını tek tek bulayın.

Başka bir tavaya sıvıyağ ekleyip kızdırın, yağın kızdığından emin olduktan sonra hazırladığınız tavuk kantlarını altın rengi alana kadar kızartın.

Kızaran tavuk kanatlarımızı önceden hazırladığımız sosun içerisinde alt üst edin.

Son olarak üzerine susam ve maydanoz ekleyerek servis edebilirsiniz…