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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 5 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken MasterChef Türkiye'de 5 Kasım Salı günü 7 bölge 7 yemek konsepti dikkat çekti. Yemek tadımlarını ise eski MasterChef yarışmacısı olan dört özel misafir kör tadım ile yapacak. Peki, 5 Kasım Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 20:10 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:10
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        • 1

          Haftanın ilk takım oyununda 7 bölge 7 yemek rüzgarı esti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 5 Kasım Salı dokunulmazlık oyunu kazananı...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef 5 Kasım dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef 5 Kasım eleme adayı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 4

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Şirin oldu.

          Mavi takım kaptanı Şirin kırmızı takım kaptanı olarak Semih'i seçti.

          KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

          Kaptanlık oyunu düellosunda mavi ve kırmızı takım kaptanları kör tadım yaptı. Düellonun kazananı kırmızı takım kaptanı Semih oldu.

          Kırmızı takım kaptanı Semih, mavi takımdan Emre'yi seçerken, kendi takımından Erim'i mavi takıma gönderdi.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Şirin (Takım Kaptanı)

          Onur

          Eda

          Alper

          Muratcan

          Erim

        • 6

          Kırmızı Takım

          Semih (Takım Kaptanı)

          Kerem

          Ezgi

          Kaan

          Emre

          Nigar

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM?

          MasterChef'te elenen son yarışmacı Hakan oldu.

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