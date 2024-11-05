MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken MasterChef Türkiye'de 5 Kasım Salı günü 7 bölge 7 yemek konsepti dikkat çekti. Yemek tadımlarını ise eski MasterChef yarışmacısı olan dört özel misafir kör tadım ile yapacak. Peki, 5 Kasım Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
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Haftanın ilk takım oyununda 7 bölge 7 yemek rüzgarı esti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 5 Kasım Salı dokunulmazlık oyunu kazananı...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef 5 Kasım dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef 5 Kasım eleme adayı açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Şirin oldu.
Mavi takım kaptanı Şirin kırmızı takım kaptanı olarak Semih'i seçti.
KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık oyunu düellosunda mavi ve kırmızı takım kaptanları kör tadım yaptı. Düellonun kazananı kırmızı takım kaptanı Semih oldu.
Kırmızı takım kaptanı Semih, mavi takımdan Emre'yi seçerken, kendi takımından Erim'i mavi takıma gönderdi.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Şirin (Takım Kaptanı)
Onur
Eda
Alper
Muratcan
Erim
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Kırmızı Takım
Semih (Takım Kaptanı)
Kerem
Ezgi
Kaan
Emre
Nigar
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM?
MasterChef'te elenen son yarışmacı Hakan oldu.