MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın son takım oyunu ile devam ediyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, özel konukların ağırlandığı MasterChef'in bu haftaki konuğu, Türk-Japon 100 yıllık dostluğunu temsilen Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi oldu. Japon mutfağına özgü yemeklerin yapıldığı gecede, mavi ve kırmızı haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 7 Kasım Perşembe MasterChef'te eleme adayları...
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MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi takımın dokunulmazlık oyunlarında 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Kırmızı takımdan ise Nigar ve Kaan eleme potasında olan yarışmacılar. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Japon mutağına ait yemekler yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele girişti. Kıran kıran anlara sahne olan bireysel dokunulmazlık oyununu Alper kazandı.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın üçüncü eleme adayı takım oylaması sonucunda Eda oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Şirin (Takım Kaptanı)
Onur
Eda
Alper
Muratcan
Erim
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Kırmızı Takım
Semih (Takım Kaptanı)
Kerem
Ezgi
Kaan
Emre
Nigar
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? (3 KASIM PAZAR)
MasterChef'te elenen son isim Akın oldu.