MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ikinci takım oyunu ile devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı yarışmada, şefler yarışmacılardan, sütlü tatlılar yapmalarını istedi. Düello şeklinde oynanacak takım oyununun ardından, heyecan yerini bireysel dokunulmazlık oyununa bırakacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 5 Kasım Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Gizem ve Çağlar eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadele için girecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Furkan (Takım Kaptanı)
Gizem
Sümeyye
Hakan
Mert
Murat Can
Onur
Çağlar
KIRMIZI TAKIM
Eylül (Takım Kaptanı)
Özkan
Çağatay
Ayla
Sezer
Ayten
Barış
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Aslı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.
