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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Eylül Salı MasterChef haftanın ilk takım oyunu kazananı açıklandı mı?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şefler yarışmacılardan çay saati teması ile lezzetli yiyecekler hazırlamalarını istedi. Haftanın ilk takım oyunu için kıyasıya mücadele devam ediyor. Peki, 24 Eylül Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın ilk takım oyununun galibi kim oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 20:38 Güncelleme: 24.09.2024 - 23:06
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        • 1

          Haftanın ilk takım oyununda çay saati teması rüzgarı esti. Kırmızı ve Mavi takım kıyasıya mücadele ederken kazanan takım bugün belli oluyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef 24 Eylül Salı 2024 dokunulmazlık oyunu kazananı...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          En başarılı yemekleri yaparak dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarılı yemeği yapan Akın kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı oldu.

        • 4

          Mavi takım kaptanı Akın kırmızı takım kaptanı olarak Zübeyde'yi seçti.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Akın (Takım Kaptanı)

          Eda

          Alper

          Semih

          Kaan

          Ezgi

          Hakan

          Erim

          Bera

          Nevzat

        • 6

          Kırmızı Takım

          Zübeyde (Takım Kaptanı)

          Onur

          Emre

          Kerem

          Şirin

          Beyza

          Muratcan

          Nigar

          Ayşe

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 22 EYLÜL 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Yudum oldu.

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