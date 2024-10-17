Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Ekim Perşembe MasterChef takım oyununu kim aldı, düello gecesini kim kazandı?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Düello gecesi! MasterChef bu akşam farklı bir konsept ile dikkat çekti. Jüri üyeleri yarışmacılardan iki farklı ürün ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Bir masada dana etleri varken diğer masada da kış sebzeleri bulunuyor. Haftanın ikinci takım oyununu kimin kazandığı ise merak konusu oldu. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri kazanacak. Peki, 17 Ekim Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 17 Ekim'de MasterChef'te yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 18:38 Güncelleme: 17.10.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım oyunu için mücadele tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken iki farklı ürün ile çalışarak yemek yapacaklar. Takım içerisinde gergin dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım olacak. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...

        • 2

          17 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          16 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın birinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan 'Süt böreği, kıymalı kol böreği, patatesli tava böreği, kalem böreği, puf böreği, zeytinli börek, fincan böreği' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Şirin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Şirin haftanın ilk eleme adayı olarak Onur'u seçti. Eleme potasına giden ikinci yarışmacı takım oylaması sonucunda Eda oldu.

        • 6

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te çiğ köfte yaparak mavi takım kaptanlığını alan kişi Semih oldu. Semih ise karşı takım kaptanı olarak Muratcan'ı seçti. Böylelikle kırmızı takım kaptanı Muratcan oldu.

        • 7

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          Mavi Takım:

          Semih (Takım Kaptanı)

          Onur

          Eda

          Kaan

          Şirin

          Hakan

          Akın

        • 8

          Kırmızı Takım:

          Muratcan (Takım Kaptanı)

          Emre

          Kerem

          Ezgi

          Alper

          Beyza

          Erim

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 13 EKİM 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Zübeyde oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Habertürk Anasayfa