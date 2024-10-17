MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Düello gecesi! MasterChef bu akşam farklı bir konsept ile dikkat çekti. Jüri üyeleri yarışmacılardan iki farklı ürün ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Bir masada dana etleri varken diğer masada da kış sebzeleri bulunuyor. Haftanın ikinci takım oyununu kimin kazandığı ise merak konusu oldu. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri kazanacak. Peki, 17 Ekim Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 17 Ekim'de MasterChef'te yaşananlar...
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MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım oyunu için mücadele tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken iki farklı ürün ile çalışarak yemek yapacaklar. Takım içerisinde gergin dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım olacak. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...
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17 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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16 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın birinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan 'Süt böreği, kıymalı kol böreği, patatesli tava böreği, kalem böreği, puf böreği, zeytinli börek, fincan böreği' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Şirin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Şirin haftanın ilk eleme adayı olarak Onur'u seçti. Eleme potasına giden ikinci yarışmacı takım oylaması sonucunda Eda oldu.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te çiğ köfte yaparak mavi takım kaptanlığını alan kişi Semih oldu. Semih ise karşı takım kaptanı olarak Muratcan'ı seçti. Böylelikle kırmızı takım kaptanı Muratcan oldu.
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MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım:
Semih (Takım Kaptanı)
Onur
Eda
Kaan
Şirin
Hakan
Akın
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Kırmızı Takım:
Muratcan (Takım Kaptanı)
Emre
Kerem
Ezgi
Alper
Beyza
Erim
MASTERCHEF KİM ELENDİ 13 EKİM 2024?
MasterChef'te elenen son isim Zübeyde oldu.