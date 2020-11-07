MasterChef Türkiye her bölümde yeni bir menü ve mekan ile seyircilerin karşısına çıkıyor. MasterChef'in 7 Kasım tarihli bölümünde menüde çikolota vardı. Yarışmacılar 27 derece sıcaklığın sabit olduğu bir çikolota fabrikasında yarıştı. MasterChef çikolota fabrikası nerede? MasterChef Türkiye nerede çekildi?

MASTERCHEF ÇİKOLOTA FABRİKASI NEREDE?

MasterChef çekimlerinin yapıldığı Çikolata Fabrikası İstanbul ili Hadımköy ilçesinde yer almaktadır.