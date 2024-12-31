MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık TV8 yayın akışı
TV8'in uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu MasterChef Türkiye'nin bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak yarışma, 31 Aralık TV8 yayın akışında yer almadı. Bu sebeple ''MasterChef bu akşam yok mu, bitti mi?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, MasterChef neden yok, final mi yaptı? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 31 Aralık 2024 TV8 yayın akışı…
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmacılarının şampiyonluk heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 30 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümde ilk dörde giren son yarışmacı Kerem olurken, Beyza hayallerine veda etti. Yılbaşı haftası nedeniyle 31 Aralık TV8 yayın akışı kontrolü yapan izleyiciler, yarışmanın yeni bölümünün yayın akışında yer almadığını gördü. Peki, MasterChef yok mu, bitti mi? MasterChef neden yok, final mi yaptı? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 31 Aralık 2024 TV8 yayın akışı...
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MASTERCHEF BU AKŞAM YOK MU, BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?
31 Aralık TV8 yayın akışına göre MasterChef Türkiye, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Yayın akışına göre, yarışma saatinde O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı izleyici karşısına çıkacak.
MasterChef Türkiye henüz bitmedi. Programda şampiyonluk heyecanı tam gaz devam ediyor.
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MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bu haftaki TV8 yayın akışına göre MasterChef Türkiye, 2,3,4 ve 5 Ocak tarihlerinde yeni bölümleriyle ekrana gelecek.
1 Ocak'ta ise Survivor All Star 2025 başlayacak.
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31 ARALIK 2024 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
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MASTERCHEF İLK 4'E KALAN İSİMLER
MasterChef Türkiye'de ilk 4'e kalan yarışmacılar, Onur, Semih, Eda ve Kerem olarak belirlendi.