MasterChef Barbaros kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020'nin ana kadrosunda olmaya hak kazanan Barbaros Yoloğlu yemeklerdeki teknik başarısıyla jüriden tebrik topladı.

MASTERCHEF BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi.